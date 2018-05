The Division 2 rassure déjà sur son contenu The Division 2 rassure déjà sur son contenu

Licence de tous les records pour Ubisoft, The Division accueillera son deuxième épisode durant cette année fiscale, donc on imagine pour février ou mars 2019 comme le veut la coutume.



A ce sujet, l'éditeur tient déjà à rassurer sa communauté en promettant trois choses :



- Beaucoup plus de contenu disponible dès le lancement.

- Davantage de choses à faire du coté du end-game.

- Des MAJ de contenu beaucoup plus régulières.



Bref, les fans sont déjà convaincus et on essaye de dire à ceux qui ont lâché le premier trop rapidement que cette fois, les critiques ont été entendues. Pour un camp comme l'autre, rendez-vous à l'E3 pour découvrir cette suite.