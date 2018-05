No Man's Sky va enfin avoir son vrai multi No Man's Sky va enfin avoir son vrai multi

Autre information importante tirée de l'émission Inside Xbox : la sortie de No Man's Sky sur Xbox One tombera le 24 juillet prochain directement dans sa version « Next » qui réparera l'une des grandes erreurs du lancement à l'époque sur PC & PS4 : cette fois, il y aura du vrai multi, avec mode coopération.



Ce ne sera évidemment pas l'unique ajout mais il faudra encore patienter pour en savoir davantage.