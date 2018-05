Far Cry 5 est le deuxième plus gros lancement de l'histoire d'Ubisoft Far Cry 5 est le deuxième plus gros lancement de l'histoire d'Ubisoft

Ubisoft vient de rendre son rapport fiscal avec un nouveau record en terme de CA pour un début d'année (donc de janvier à mars). Même si le groupe a revu ses objectifs à la baisse pour l'année fiscale en cours dû au report de Skull & Bones (objectif de 4 millions de ventes apparemment), les félicitations sont au rapport avec quelques données que voici :



- Far Cry 5 est le deuxième plus gros lancement dans la carrière d'Ubisoft. (*)

- Jamais un Assassin's Creed ne s'est aussi bien vendu que Origins durant une période de janvier à mars.

- Rainbow Six Siege atteint les 30 millions de joueurs inscrits et à fait un record d'audience, là encore pour un premier trimestre.

- 20 millions de joueurs ont touché à The Division, 10 millions à Ghost Recon Wildlands.



(*) Le plus gros lancement de toute l'histoire de l'éditeur reste The Division.