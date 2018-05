Skull and Bones est également reporté Skull and Bones est également reporté

Que va t-il rester en fin d'année à part Red Dead Redemption 2 ? Bon on exagère mais il faut avouer que c'est la foire aux reports pour 2019 en ce moment et on peut désormais en rajouter un nouveau avec Skull and Bones, le gros jeu de batailles navales d'Ubisoft.



L'éditeur vient en effet d'annoncer que le titre ne sortirait pas pour les fêtes mais pour la prochaine année fiscale (donc à partir d'avril 2019).



Ubisoft assure tout de même trois cartouches avant mars prochain (outre Just Dance) :



- The Crew 2 (fin juin)

- The Division 2 (probablement Q1 2019)

- Un troisième projet non annoncé (Splinter Cell ?)