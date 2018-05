Naruto to Boruto trouve sa nouvelle date (JP)

On s'attendait là encore à un report pour 2019 mais finalement,fera partie de ces titres qui anticiperont l'embouteillage de fin d'année avec une sortie cet été, et plus précisément le 30 août au Japon. Vu l'éditeur, on peut parier que le reste du monde sera servi la même semaine.Pour les curieux, une nouvelle phase de bêta ouverte tombera dans les prochaines semaines afin de vous faire découvrir plus en détails cet énième jeu de combat en arènes, mais cette fois en 3V3.