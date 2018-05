Borderlands 3 : l'explication de son absence à l'E3 Borderlands 3 : l'explication de son absence à l'E3

Nous disions hier encore ne pas comprendre l'absence de Borderlands 3 à l'E3, le titre ayant pourtant toutes les chances d'être le deuxième gros AAA promis pour cette année fiscale par Take-Two, avec Red Dead Redemption 2.



On vient d'avoir la réponse à cette interrogation : ce mystérieux deuxième projet vient d'être reporté à la prochaine année fiscale (entre avril 2019 et mars 2020), et sans être spécifié, on sait de quel jeu il s'agit.



Ah, et pour ceux qui espèrent un Bioshock en renfort : Take Two vient de dire qu'ils n'annonceront aucun projet à l'E3. Voilà voilà.