Battlefield V officiellement annoncé + RDV Battlefield V officiellement annoncé + RDV

Les rumeurs étaient vraies et Electronic Arts ne préfère plus les ignorer : le prochain épisode de la saga phare de DICE se nommera bien Battlefield V, avec un rendez-vous à prendre pour le 23 mai afin de découvrir le trailer d'annonce avant le show de juin.



Du coup, on peut se permettre de rappeler le contenu des quelques rumeurs :



- Deuxième Guerre Mondiale

- Campagne solo avec mission épisodique (comme BF1)

- Mode spécial coop proche de Star Wars Battlefront

- 10 cartes multi au lancement

- 7 factions

- Le développeur travaillerait apparemment sur une fonction Battle Royale, mais rien ne garanti encore sa disponibilité pour le lancement, ni même que ce sera pour cet épisode.