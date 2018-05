Pokémon Switch : le point sur les nombreuses rumeurs + un mot d'Eurogamer Pokémon Switch : le point sur les nombreuses rumeurs + un mot d'Eurogamer

Décidément, ça parle tellement de Pokémon cette semaine qu'on s'attendrait presque à voir Nintendo soudainement débouler pour annoncer la tenue d'un petit Direct dédié. Après tout, on nous a promis des nouvelles de l'épisode Switch cette année, et Emily Rogers a indiqué hier que cela devrait être le cas ce mois-ci.



Bref, au moment où plein de choses semblent fuiter, voilà que Eurogamer débarque en avouant avoir effectivement entendu parler (en 2017) d'une sorte de remake de Pokémon Jaune avec donc un retour à Kanto et un moteur repris dans les grandes lignes de Soleil & Lune, mais évidemment en version HD.



Seulement le projet aurait, toujours selon leurs sources, largement évolué entre temps et c'est d'ailleurs ce qui semblent ressortir des leaks du moment, évoquant donc deux versions (Let's Go ! Pikachu et Let's Go ! Evoli) se référant dans chacun des cas à votre bestiole de départ qui évoluera à vos cotés, comme le rongeur dans Pokémon Jaune.



Le visuel prétendument leaké ci-dessous va d'ailleurs dans le sens de tout cela :



- Moteur Soleil & Lune

- Présence de Evoli sur votre épaule

- Des pokémons qui apparaissent directement sur le terrain

- Route aquatique 21 (donc le Kanto)



D'autres rumeurs, dont les propos d'Emily Rogers, parlent également d'une connexion avec Pokémon Go avec divers liens entre les deux, renvoyant aussi bien aux propos de Junichi Masuda (producteur) qui en 2016 évoquait déjà un lien entre les épisodes canoniques et cette version mobile, qu'au leak data de la PokéBank qui signalait une référence « Rencontré pour la première fois dans Pokémon Go ».



Bref, tout semble lié et on ne devrait plus tarder à avoir des informations concrètes si l'annonce a véritablement lieu dans les deux semaines à venir.