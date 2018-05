Okami HD se précise sur Switch

Capcom vient apporter quelques précisions pour le lancement d'sur Switch en annonçant une sortie japonaise pour le 9 août. On imagine qu'elle devrait être identique pour l'Europe, le titre étant programme chez nous pour cet été en notant bien qu'aucune sortie physique n'a encore été confirmée en dehors du Japon.Le prix devrait être identique aux versions PS4/One (30€) et l'on notera qu'il sera possible d'utiliser le pinceau avec le tactile (en nomade) ou à la gyroscopie (en dock). Dans les deux cas, cela reste purement facultatif.- Capcom confirme la sortie de la version européenne également pour le 9 août.