Surprise : Shenmue III encore reporté Surprise : Shenmue III encore reporté

Ce n'est aucunement une mauvaise blague et de toute façon, on s'y attendait : un temps prévu pour fin 2017, puis début 2018, puis fin 2018, Shenmue III est désormais officiellement programmé pour un vague 2019 comme vient de l'annoncer Deep Silver.



Comme de coutume, ce laps de temps supplémentaire a pour but d'améliorer au mieux l'expérience de ce troisième épisode qui sera précédé cette année d'une compilation des deux premiers.