Metro Exodus attendra début 2019

Deep Silver et THQ Nordic nous annoncent que Metro Exodus ne fera pas partie des gros jeux de fin d'année, vu que le titre débarquera finalement début 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. On ignore encore s'il s'agit d'un besoin d'optimisation ou d'une envie d'esquiver l'embouteillage de noël, beaucoup n'ayant pas envie de faire face à Red Dead Redemption 2.



THQ Nordic précise en passant que c'est maintenant Deep Silver qui se chargera de publier les futurs titres inXile, incluant Bards Tale IV et Wasteland 3.