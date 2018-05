GSC Game World annonce (encore) S.T.A.L.K.E.R. 2

Dans les tréfonds des archives du jeu vidéo, on peut découvrir qu'en 2010, le studio GSC Game World nous annonçait, avec la ferme intention d'un lancement en 2012 sur PC et peut-être même sur PS3 et 360.Puis le temps a passé, le jeu fut annulé, et le studio ferma ses portes… avant de ressusciter. Nous voilà donc en 2018, et Sergiy Grygorovych (déjà designer sur le premier épisode) nous refait l'annonce de, avec un site officiel disponibleet la promesse d'une sortie cette fois en 2021.Croisons les doigts vu la qualité de la série.