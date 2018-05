King va adapter Call of Duty sur mobiles King va adapter Call of Duty sur mobiles

Lors du rachat à près de 6 milliards de dollars, on en parlait comme d'une blague mais qui finalement devient une réalité : c'est via une offre d'emploi que le studio King (Candy Crush) officialise le développement d'un Call of Duty pour le secteur mobile.



Peu d'informations pour le moment si ce n'est la volonté de redéfinir un peu le genre pour conquérir ce nouveau marché. De l'audace donc. Ou peut-être une version Battle Royale qui ne surprendrait personne.