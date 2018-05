Borderlands 3 : finalement pas à l'E3 2018 Borderlands 3 : finalement pas à l'E3 2018

L'existence de Borderlands 3 est un secret de polichinelle, Gearbox lui même ayant clairement sous-entendu un développement qui occuperait actuellement la quasi-totalité du staff. Mais alors que tous les indices pointaient pour une annonce à l'E3 2018, le studio vient d'affirmer à quelques journalistes qu'il n'en sera rien, afin de laisser la place à « d'autres titres » de leur part.



Par autres titres, on peut miser sur leur label d'édition pour les indépendants (We Happy Few par exemple) mais reste qu'il est étrange que Borderlands 3 fasse autant preuve de silence quand tout portait à croire qu'il s'agirait du fameux deuxième AAA prévu par 2K pour cette année fiscale, en plus de Red Dead Redemption 2.



Au cas où, on rappelle quand même que ce même Gearbox avait à une époque niait les rumeurs sur Borderlands 2 avant que tout ne soit officialisé...