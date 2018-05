Eidos Montréal fait le point sur ses projets Eidos Montréal fait le point sur ses projets

Aucunement affecté par les ventes jugées moyenne de Deus Ex : Mankind Divided (la série n'étant d'ailleurs pas morte selon leurs propres mots), le studio Eidos Montréal a fait auprès du site Venturebeat le point sur sa situation actuelle avec trois projets en cours.



Voici ce qui en sort :



- Eidos Montréal compte désormais 500 employés.

- Le staff est divisé en trois équipes, et compte proposer un titre tous les deux ans.

- La plus grosse équipe est actuellement sur Shadow of the Tomb Raider, qui sort en septembre.

- 50 employés sont en soutien avec Crystal Dynamics pour le projet Avengers.

- La troisième équipe est sur un projet secret encore à un stade très précoce. Selon les rumeurs, il devrait s'agir de l'adaptation des Gardiens de la Galaxie.

- Une fois Shadow of the Tomb Raider, une équipe plus réduite sera en charge du suivi (MAJ & DLC du Season Pass).

- Même si, encore une fois, la série Deus Ex n'est pas enterrée, aucun nouvel épisode n'est actuellement en chantier.



L'équipe ajoute être consciente que les fans du reboot de Tomb Raider furent un peu déçu de la suite, et compte voir les choses en grand pour ce troisième épisode avec « beaucoup d'énigmes folles », une narration plus poussée et de nouvelles mécaniques de parcours.



Rendez-vous à l'E3 pour découvrir tout cela.