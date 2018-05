La série Outlast passe les 15 millions de ventes La série Outlast passe les 15 millions de ventes

La série Outlast aura fait frémir bien du monde, Red Barrels annonçant avoir « vendu » 15 millions d'exemplaires de sa franchise. On ignore si le DLC du premier est compté comme un jeu à part entière mais on sait, et heureusement, que ce n'est pas le cas des versions gratuites (aussi bien sur PS4 que sur One). Dans tous les cas, cela en fait l'un des meilleurs succès indépendants de ces dernières années, ce qui n'était pas gagné quand on sait qu'à la sortie du premier épisode sur PC, le compte en banque du studio était totalement à sec.



Notons qu'un troisième épisode est en chantier, qui sera quelque part à prendre comme un « nouveau départ » plutôt qu'une suite : l'équipe a des idées pour transformer l'expérience, mais souhaitait impérativement garder le même univers.