[LEAK] Microsoft : une nouvelle manette pour rendre le jeu vidéo accessible à tous

Ayant déjà œuvré à plusieurs reprises pour la cause du Handicap et la possibilité d'accès à tous au secteur numérique, récompensé d'ailleurs par l'institut AFB (notamment pour le Eye Tracking Windows 10), Microsoft devrait prochainement aller plus loin en dévoilant officiellement une nouvelle manette Xbox (et PC) destinée à ceux touchés par des fonctions motrices réduites.



Un visuel bien d'être leaké, relayé par Windows Central, et si l'on peut difficilement analyser la manière dont la chose fonctionnera, elle promet en tout cas de favoriser le toucher plutôt qu'un grand ensemble de boutons, tout en proposant l'essentiel des options (jusqu'au port casque).