Une nouvelle franchise pour la team Yakuza Une nouvelle franchise pour la team Yakuza

C'est dans l'un de ses rapports pour l'année fiscale en cours (qui se terminera le 31 mars 2019) que SEGA nous apprend l'arrivée prochaine d'une nouvelle franchise pour le compte du studio Yakuza. Cela paraît précipité vu le timing mais après tout, il n'a fallu que six mois entre l'annonce et la sortie de Hokuto ga Gotoku, au Japon du moins (toujours rien à signaler pour l'occident).



Notons que ce même studio planche toujours sur un nouveau Yakuza, qui ouvrira un nouveau cycle scénaristique, et que SEGA soutient le fait que 13 Sentinels : Aegis Rim (Atlus) sortira cette année.