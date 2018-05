Platinum Games : un projet secret pour ''redéfinir le jeu d'action'' Platinum Games : un projet secret pour ''redéfinir le jeu d'action''

Tous deux présents au salon indé BitSummit, Atsushi Inaba et Hideki Kamiya n'ont pas lâché un mot sur Bayonetta 3 ou Granblue Fantasy Project Re:Link, mais ont fait savoir que Platinum Games avait dans les cartons un autre projet encore tenu secret. D'ailleurs tellement secret qu'une partie des employés n'est même pas au courant de son existence, ce qui veut soit dire qu'il y a une team de courageux qui bossent à part avec les volets fermés, soit que le chantier est tellement peu avancé qu'on doit encore en être à l'étape des idées sur le papier.



Bref, dans un cas comme dans l'autre, il s'agirait apparemment d'un titre à même de redéfinir le jeu d'action, et il faudra se contenter de cela pour le moment.



Parallèlement, et sans que ce ne soit forcément lié, Atsushi Inaba a tenu à dire qu'il veut continuer à sortir des titres sur Switch.