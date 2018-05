Charts UK : God of War squatte le trône Charts UK : God of War squatte le trône

Avec un peu d'avance sur nos habitudes, voici déjà le compte rendu des ventes UK pour la semaine allant du 7 au 13 mai (sans inclure pour autant le dimanche), le tout fourni par l'institut Chart Track.



Donc pour la quatrième semaine consécutive, ce qui n'était jamais arrivé pour un first-party Sony sur PS4, God of War se maintient à la première place, ne perdant que 30 % de ses ventes par rapport au précédent rapport. Sur le marché physique, il est actuellement le deuxième plus gros succès de 2018 sur ce territoire, derrière Far Cry 5. S'il reste premier deux semaines supplémentaires, ce sera la plus belle chaîne en incluant même les first-party PS3, mais cela ne risque pas d'arriver avec les sorties à venir de Dark Souls Remastered et Detroit : Become Human. Pas de chance.



Donkey Kong Country : Tropical Freeze reste deuxième (-32%), et l'institut indique que (contrairement au Japon), le titre s'est à lui seul mieux vendu que les deux produits Nintendo Labo qui n'ont ici pas pu profiter d'une quelconque « Golden Week » : le pack Variety tombe à la 27ème place et le pack Labo est en dehors du top 40.



L'unique entrée est Conan Exiles (13ème place) mais difficile de juger son succès vu la part importante de dématérialisé pour ce genre de produit, surtout qu'une partie du public sur PC & One le possède déjà depuis un moment grâce à l'accès anticipé.



1. God of War (=)

2. Donkey Kong Country : Tropical Freeze (=)

3. Far Cry 5 (=)

4. FIFA 18 (=)

5. Fallout 4 (+2)

6. Mario Kart 8 Deluxe (-1)

7. LEGO Marvel Super Heroes 2 (-1)

8. Assassin's Creed Origins (+9)

9. GTA V (+3)

10. Destiny 2 (+6)