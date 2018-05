[LEAK] Les droits UEFA pour FIFA 19 [LEAK] Les droits UEFA pour FIFA 19

Comment pouvait-il en être autrement ? Il était évident que face au non renouvellement des droits pour Konami, Electronic Arts allait sauter sur l'occasion pour récupérer l'exclusivité sur l'exploitation de l'UEFA pour son FIFA 19, incluant donc la Champions League et l'UEFA Europa League.



Probable que l'éditeur aurait voulu conserver la surprise mais pas de chance pour eux, un certain Evert ten Napel (c'est son nom), commentateur néerlandais depuis des années sur la franchise vient de lâcher l'information lors d'une émission locale.



« Six à sept jour par an, j'enregistre des commentaires pour FIFA dans un studio à Utrech avec mon collègue Youri Mulder. Au prochaine épisode, le jeu s'améliorera encore car ils ont ajouté l'UEFA Champions League et l'UEFA Europa League. J'ai presque terminé mon travail sur l'édition 2019, qui sera ensuite envoyé au centre d'examen de très bons joueurs qui vont vérifier tout cela. »



Encore non annoncé officiellement, mais ça ne tardera pas, FIFA 19 devrait comme de coutume sortir fin septembre.