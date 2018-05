E3 2018 : quatre jeux centraux pour la conférence Sony (+ date et heure) E3 2018 : quatre jeux centraux pour la conférence Sony (+ date et heure)

Dernier des poids lourds, Sony dévoile enfin ses plans pour l'E3 2018 avec une conférence qui se tiendra sans surprise dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 juin, à 03h00 du matin comme de coutume. En revanche, pour la première fois, le groupe détaille le plus gros de son programme en annonçant que l'essentiel du show se consacrera à quatre jeux dans des présentations « sous un angle différent » :



- Spider-Man

- The Last of Us II

- Death Stranding

- Ghost of Tsushima



Il y aura évidemment de la place pour quelques indés et des tiers, mais c'est à se demander si l'heure est à de nouvelles annonces cette année, 2017 étant déjà très faible en la matière pour se consacrer surtout aux produits déjà officiellement connus.



Le programme de l'E3



Samedi 9 juin (20h) : Electronic Arts



Dimanche 10 juin (22h) : Microsoft



Lundi 11 juin (03h30) : Bethesda

Lundi 11 juin (19h00) : Square Enix

Lundi 11 juin (22h00) : Ubisoft



Mardi 12 juin (03h00) : Sony

Mardi 12 juin (18h00) : Nintendo