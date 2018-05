Le prochain Sakura Wars avant le 31 mars 2019 Le prochain Sakura Wars avant le 31 mars 2019

Cela rassurera probablement ceux qui craignaient que l'on parle d'un jeu smartphone : le prochain Sakura Wars de SEGA sera un jeu « en boîte », donc console, reste à savoir laquelle est concernée. Ou lesquelles.



L'information est tombée via le dernier rapport fiscal de l'éditeur qui mentionne que ce nouvel épisode sortira bien pour l'année fiscale en cours (au Japon et en Asie), soit avant le 31 mars 2019. Une année fiscale qui permettra également à SEGA de placer Yakuza 6 et Valkyria Chronicles 4 en occident, la compilation HD Shenmue I & II ou encore Sonic Mania Plus cet été.