Minecraft Switch : une date pour le cross-play

En prévision depuis un bon moment, la fameuse MAJ « Bedrock » de Minecraft arrivera enfin le 21 juin sur Switch, qui donnera une toute autre dimension au produit avec l'ouverture du cross-play pour se lancer aux cotés des joueurs PC, Xbox One, iOS et Android.



Les joueurs Switch pourront du coup accéder au marché Minecraft (achat de contenu créé par la communauté) avec l'évidente option cross-buy entre les différentes versions, mais aussi débloquer de vrais « succès » qui se rajouteront à votre Gamerscore Xbox. Drôle d'époque.



Rappelons que le 21 juin soignera également le lancement de la version boîte sur la console de Nintendo (uniquement disponible en dématérialisé depuis un an).