Anthem : Bioware tente de rassurer sur le solo Anthem : Bioware tente de rassurer sur le solo

Conscient qu'il faut bien aborder les choses après l'échec critique de Mass Effect Andromeda (même s'ils ne sont pas responsables) et les diverses polémiques liées à EA l'année dernière, Casey Hudson de Bioware s'attelle à déminer le terrain en attendant la nouvelle présentation qui tombera le mois prochain en période E3.



Ainsi, après avoir appris que Anthem n'aurait aucune chance d'être touché par une pratique abusive sur les lootboxes (même s'il y en aura probablement on imagine), l'homme revient marteler que ce nouveau RPG ne devait pas être pris comme une expérience exclusivement multijoueur, et qu'ils ont fait en sorte de marier la possibilité d'y jouer à plusieurs avec la présence d'un vrai scénario où l'on aurait le sentiment de vivre quelque chose de grand même en y jouant en solo.



Un challenge face auquel beaucoup ont échoué. Car malgré les belles promesses, difficile de dire qu'il y avait matière à vivre de grands moments dans The Division ou Destiny si on s'y lançait sans ami. A voir le 9 juin prochain si Anthem a les atouts pour éviter cela.