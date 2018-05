Warriors Orochi 4 également sur PC & One Warriors Orochi 4 également sur PC & One

Warriors Orochi 4, ce ne sera pas que sur PS4 & Switch puisque Koei Tecmo a confirmé sans grande surprise que ce nouvel épisode sortirait aussi sur PC et One à l'occasion du lancement occidental, qui tombera en cette fin d'année.



Et en plus de cela, quelques infos :



- 170 personnages, mais seulement 5 inédits

- Pas de guest, que ce soit en partenariat ou maison (genre Ryu Hayabusa)

- Le scénario est supervisé par Yoshitaka Muramaya, créateur de la série Suikoden

- Le principal méchant est Zeus (lui-même)

- On revient à des groupes de trois persos

- Toujours la présence du mode libre

- Mode coop à deux confirmé