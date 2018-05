E3 2018 : la plus longue conférence Bethesda ? E3 2018 : la plus longue conférence Bethesda ?

Déçu de la conférence Bethesda à l'E3 2017, qui ne durait qu'une quarantaine de minutes ? Alors réjouissez-vous pour la prochaine puisque Pete Hines nous promet via Twitter qu'ils ont apparemment suffisamment de choses en stock cette année pour offrir ce qui 'pourrait' être leur plus longue conférence jamais faite.



On devrait donc revenir à un équivalent de 2015, soit environ 1h20, où il y avait peu de titres mais de bonnes grosses présentations (Doom et Fallout 4 notamment).