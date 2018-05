Crash Bandicoot N.Sane Trilogy prend un peu d'avance sur PC, One et Switch

Normalement prévu pour le 10 juillet sur PC, Xbox One et Nintendo Switch (déjà disponible sur PS4),se permet finalement de prendre un peu d'avance sur le planning et sortira donc le 29 juin sur ces trois supports.Un moyen comme un autre de permettre un plus grand écart avec l'autre remaster d'Activision, à savoirqui arrivera lui le 20 septembre sur PS4 & One.