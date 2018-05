Bandai Namco : les chiffres de DB FighterZ & Tekken 7 + des annonces Switch à venir Bandai Namco : les chiffres de DB FighterZ & Tekken 7 + des annonces Switch à venir

Après le rapport purement financier, Bandai Namco livre maintenant ses chiffres de ventes concernant quelques uns de ses gros titres du moment, avec donc Dragon Ball FighterZ qui a passé les 2,5 millions de ventes à travers le monde, tandis que Tekken 7 tourne à 2,8 millions. On apprend en outre que la part du numérique (coté revenus) atteint les 37 %.



Pour l'année fiscale en cours, l'éditeur va tabler sur One Piece : World Seeker, Ace Combat 7 et Soul Calibur VI. D'autres annonces peuvent évidemment tomber et à ce propos, on nous déclare que la Switch aura droit à une nouvelle salve d'annonces à partir de cet été. Rappelons qu'un Tales of était programmé dessus, sans que l'on sache s'il s'agit d'un épisode inédit ou d'un portage.