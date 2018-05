Charts Japon : Donkey Kong se sent mieux sur Switch que sur Wii U

Voici le top des ventes japonaises (software) pour la période du 30 avril au 6 mai 2018, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Quelques premiers échos évoquaient déjà l'exploit, qui se voit confirmé aujourd'hui : la version Switch dedémarre bien mieux que sur Wii U avec près de 90.000 ventes contre seulement 35.000 à l'époque. Un très bon coup pour Nintendo, même si l'on reste loin de Returns qui avait placé 160.000 unités d'entrée.Aucune sortie à part ça et on retrouve donc les habitués qui profitent de la Golden Week, avec majoritairement des jeux Switch dont une légère remontée de, pendant ques'apprête à sauver l'honneur en touchant du doigt les 100.000. Mine de rien, il ne lui en faut plus beaucoup pour devenir l'épisode le plus vendu de la franchise au Japon, le détenteur du record restant(environ 120.000).