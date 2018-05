Anthem maintenu pour début 2019 Anthem maintenu pour début 2019

Point de nouveau report en vue pour Anthem, le prochain gros morceau de Bioware, puisque Electronic Arts vient de confirmer que le lancement était maintenu pour le premier trimestre 2019, probablement pour mars.



Le titre sera évidemment présent pour l'EA Play du mois prochain, en marge de l'E3, en espérant tout de même que le développeur parvienne à capter un maximum d'attention : en matière de « jeu d'action coop à composante RPG », début 2019 peut être une période à risque avec les sorties potentielles (mais encore non confirmées) de titres comme The Division 2 et Borderlands 3.