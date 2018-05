Battlefield ''V'' aura sa campagne solo Battlefield ''V'' aura sa campagne solo

Comme pour répondre implicitement aux rumeurs concernant l'absence de campagne solo dans Call of Duty : Black Ops 4, Electronic Arts a fait savoir que son prochain Battlefield (donc celui de fin d'année) en serait bien pourvu, en espérant tout de même que la qualité y soit vu que DICE n'a pas la plus grande réputation en la matière. Mais elle y sera, ne nous plaignons pas.



Parallèlement, on découvre quelques fuites sur la toile à quelques jours/semaines de la supposée première présentation (logiquement ce mois-ci donc) avec apparemment le fait qu'il s'agirait bien de la seconde guerre mondiale, qu'on aurait droit à 10 cartes multi pour le lancement et une autre qui sortirait gratuitement quelques semaines après, la remise en avant des véhicules à l'instar de BF3&4, le retour des modes Opérations et Incursions, ou encore 7 factions dès la sortie :



- Grande Bretagne

- USA

- France

- Allemagne

- URSS

- Japon

- Italie



On vérifiera tout cela très bientôt, incluant le show de l'EA Play en période E3.