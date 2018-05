Warriors Orochi 4 sur PS4 & Switch Warriors Orochi 4 sur PS4 & Switch

C'était quasiment acté et c'est donc sans surprise que Koei Tecmo confirme que Warriors Orochi 4 sortira sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, même s'il faut prendre en compte que l'on parle ici uniquement du Japon : rien ne dit encore que PC & One ne seront pas concernés chez nous.



Deux scans mini-formats sont disponibles (en attendant les images officielles) pour nous apprendre que ce retour aux sources, donc sans l'open-world de DW9, offrira pas moins de 170 personnages ainsi qu'un style d'attaque « Divine Art Action » dont on ne sait encore rien.



Sortie prévue pour 2018 (mondialement).