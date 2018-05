Final Fantasy VII : des nouvelles du chantier Final Fantasy VII : des nouvelles du chantier

Où en est Final Fantasy VII Remake, qui ne doit d'ailleurs plus être considéré comme un remake aux yeux de Square Enix mais bien un jeu totalement nouveau ? Hé bien les choses avancent visiblement bien à en croire un rapide panel en behind-close-door effectué dans le cadre d'une exposition pour les 30 ans de la série au Japon, où sont intervenus les deux têtes d'affiche Nomura et Kitase.



En ressort rapidement que :



- Le nouveau design de Cloud a été montré aux personnes sur place. Le souhait de Nomura est d'offrir un design réellement proche de la personnalité du personnage d'origine (donc apparemment « pas un mec cool »). Selon les retours, il aurait l'air assez jeune.

- Même chose concernant vos trois acolytes de départ que son Biggs, Wedge et Jessie. Chacun a changé depuis l'unique bande-annonce diffusée (hors teaser d'annonce), et plus particulièrement Jessie qui est maintenant beaucoup plus « belle et féminine ».

- Si le projet avance bien, on ne nous ment pas en disant qu'ils en sont encore à plancher sur certaines « bases technologiques », avec l'intention de faire quelque chose que « nous n'avons jamais vu jusque là ».

- Vu l'avancée des choses, Kitase déclare qu'il sera possible de voir une nouvelle vidéo pour le « prochain » événement. On espère qu'il sous-entend l'E3, mais rien ne peut encore le garantir.



Annoncé exclusivement sur PS4 pour le moment, ce « reboot » (appelons le ainsi du coup) n'a évidemment aucune date de sortie pour le moment, et on ne sait même pas si le format épisodique souhaité au départ est conservé.