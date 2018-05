E3 2018 : un Showcase Square Enix E3 2018 : un Showcase Square Enix

Bonne nouvelle pour cet E3 2018 puisque l'on peut rajouter un nouveau show au programme : celui de Square Enix qui fait donc son retour dans le bal après plusieurs années d'absence.



Le Showcase vidéo, à la manière de Nintendo, se tiendra le 11 juin à 19h00 (heure française), et si le programme n'a pas encore été livré, on imagine sans mal que Kingdom Hearts III sera la locomotive où se raccrochera derrière du Left Alive, et pourquoi pas un certain remake un peu trop discret.



Programme de la période E3 (connu pour le moment)



Samedi 9 juin (20h00) : Conférence Electronic Arts



Dimanche 10 juin (22h00) : Conférence Microsoft



Lundi 11 juin (03h30) : Conférence Bethesda

Lundi 11 juin (19h00) : Showcase Square Enix

Lundi 11 juin (22h00) : Conférence Ubisoft



Mardi 12 juin (18h00) : Showcase Nintendo