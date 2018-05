Nintendo Switch Online : toutes les infos Nintendo Switch Online : toutes les infos

Afin de ne pas s'attarder sur ce point (pourtant important) durant le prochain E3, Nintendo a donc choisi de dévoiler dès aujourd'hui les informations concrètes concernant le « Nintendo Switch Online », service payant qui sera obligatoire pour pouvoir jouer en ligne à partir de septembre.



En premier lieu, les abonnés disposeront dès le premier jour d'un accès gratuit à une vingtaine de jeux NES, chacun proposant des features online compétitif ou coopératif, qui restent à découvrir dans certains cas, notamment pour The Legend of Zelda qui était à l'époque totalement solo. Pas difficile en revanche de savoir ce que cela donnera pour les quelques autres annoncés comme Balloon Fight, Super Mario Bros 3, Donkey Kong, Tennis, Ice Climber ou encore Dr. Mario. Notons que d'autres titres seront ajoutés par la suite, en prenant en compte qu'on continue de parler uniquement de la NES.



On nous annonce également l'arrivée des sauvegardes en Cloud, ce qui ne sera pas du luxe pour enfin pouvoir conserver ses données en cas de changement de support pour x raisons.



Niveau prix, on ne bouge pas des tarifs déjà annoncés :

- 1 mois pour 3,99€

- 3 mois pour 7,99€

- 1 an pour 19,99€



Si la troisième formule est la plus intéressante (moins de 2€ par mois), le constructeur se permet d'en annoncer une nouvelle encore plus motivante pour les plus économes : la possibilité de créer un groupe familial fait de huit joueurs (quel que soit le nombre de supports), l'ensemble pouvant profiter du online pour 34,99€ l'année, soit 35cts par mois et par joueur. Attention néanmoins, derrière cette annonce semble se cacher un petit couac : contrairement à la PS4 & One, il ne suffira donc pas d'un seul abonné pour que tout le monde sur la même machine en profite sans payer.



Enfin, dernier point, Nintendo a tenu à dire que tous les jeux ne proposeront pas forcément un abonnement pour pouvoir jouer en ligne. Il faudra payer pour des ténors comme Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2, Arms ou encore Mario Tennis Aces, mais on nous dit donc que le reste se fera au cas par cas.