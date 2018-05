Dragon Ball FighterZ : la MAJ du 9 mai

continue de tracer sa route et accueillera sa nouvelle MAJ ce 9 mai qui, outre une large vague de correctifs pour le rééquilibrage, ajoutera deux nouveaux modes : « FighterZ Cup » qui sera la fameuse compétition mensuelle où vous devrez soutenir votre personnage favori (et ainsi glaner des récompenses) et « Party Battle » où il sera possibilité de jouer à trois dans la même team pour affronter des adversaires plus puissants que la norme.Pas de date en revanche pour Zamasu Fusionné et Vegeto SSB. D'ailleurs, vous noterez que ce dernier n'a même pas encore été officiellement confirmé alors que le trailer est leaké depuis plusieurs jours.