Shadow of the Tomb Raider : pas de double-pistolets, ni de petit short moulant

Lors d'une interview accordée au magazine officiel Xbox (UK), le responsable de, Dan Bisson donc, a souhaité de suite couper court à tout éventuel espoir : non, ce nouvel épisode ne sera pas l'occasion de voir le retour des légendaires doubles-pistolets qui furent pourtant une marque de fabrique dans la saga.L'homme s'explique simplement en disant que l'arc se doit d'être l'arme principale de cette « trilogie » mais que rien n'empêchera un retour dans le ou les épisodes qui suivront, si tant est que Square Enix approuve le développement d'ici là. En passant, Bisson ajoute derrière qu'on ne retrouvera pas non plus le fameux petit short moulant. Tout aussi légendaire il est vrai.sortira le 14 septembre sur PC, PS4 & One.