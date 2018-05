PES 2019 prend RDV ce mercredi PES 2019 prend RDV ce mercredi

Après la perte du contrat avec l'UEFA, le leak de Pro Evolution Soccer 2019 a pu rassurer les fans quant à l'existence même de ce nouveau cru. Konami, qui fait d'ailleurs mine de ne pas être au courant de cette fuite, nous annonce que le jeu sera officiellement dévoilé ce mercredi, avec on l'imagine un trailer de circonstance.



Rappelons d'ailleurs que selon le leak (la fiche du PS Store HK), le titre sortirait le 30 août, ce qui lui permettrait d'avoir un mois d'avance sur son concurrent direct et attirer ainsi les plus pressés.