Egress : le ''Souls Battle Royal'' s'illustre

Annoncé il y a quelques semaines,fait partie de cette nouvelle mode des Battle Royale où chacun va essayer de prendre une petite part du gâteau en proposant si possible des choses pour se démarquer des plus populaires.C'est d'ailleurs le cas de notre concerné puisque l'on ne parle pas ici d'un TPS ou FPS mais d'un Souls-like qui s'assume pleinement avec les différentes mécaniques de combat que ça implique, et un level-design très tentaculaire. Une courte vidéo de gameplay se propose justement de nous donner un petit aperçu.Développé par les russes de Fazan, le titre sortira dans le courant de l'année sur PC, PS4 & One.