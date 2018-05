Très bonne surprise du catalogue PlayStation VR,devrait visiblement avoir droit à une prochaine version boîte vu que justement listée par Amazon (US) avec donc un prix de 30€ (le même qu'en dématérialisé) et une sortie prévue le 12 juin prochain.Reste encore à voir si l'Europe sera concernée par cette initiative et on vous invite en attendant à retrouver notre test