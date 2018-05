Little Nightmares : trailer de la version Switch

Bandai Namco nous rappelle avec cette vidéo quedoit encore sortir sur Switch, dans une version qui comme son nom l'indique inclura directement les trois petites extensions qui forment en fait un tout avec une aventure parallèle en intégrant un deuxième personnage (« le garçon »).Le titre sortira donc sur la dernière de Nintendo pour le 18 mai, en boîte, mais pour 10€ de plus qu'ailleurs : 40€, bien qu'il soit possible de le trouver pour un peu moins. Notons pour ceux que ça intéressent qu'il sera possible de débloquer un masque exclusif en possédant un Amiibo Pac-Man.