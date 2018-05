God of War, c'est 3 millions en 3 jours God of War, c'est 3 millions en 3 jours

Carton plein pour Cory Barlog et son équipe : non content d'avoir explosé sur Metacritic, God of War est officiellement l'exclusivité PlayStation 4 qui a fait le meilleur score en l'espace de trois jours.



Sony nous annonce en effet le chiffre de 3,1 millions d'unités vendues dans le monde du 20 au 22 avril, laissant encore une belle marge pour gonfler ce compteur et en faire probablement l'épisode le gros succès de la série (objectif 5 millions donc).