The Good Life envisagé sur Switch

Nous l'apprenions hier soir : le projetde Swery (D4, Deadly Premonition) a réussi contre toute attente à atteindre son financement Kickstarter et même s'il reste moins de deux jours de campagne, 42h au moment où nous écrivons ces lignes, l'équipe espère aller jusqu'aux 800.000$, soit 150.000 de plus que la somme récoltée jusqu'à présent.Car 800.000$, ce sera la garantie de voir la Switch rejoindre le PC et la PS4 pour une sortie estimée pour novembre 2019. Pour autant, le développeur White Owls indique que si l'argent venait à manquer pour la dernière de Nintendo, ils tenteront de trouver des « solutions alternatives », sans rien promettre.