Beyond Good & Evil 2 : un RDV demain à 18h

Ubisoft a tendance à choisir le jeudi pour donner des nouvelles de son catalogue et, justement, voilà qu'on nous annonce un RDV Live Stream demain à 18h00 pour en découvrir un peu plus sur Beyond Good & Evil 2.



Attention tout de même, vu le premier 'Space Monkey Report', il faut davantage s'attendre à une mise au point sur le développement (avec des infos fraiches) plutôt qu'une grosse présentation de gameplay. Mais sait-on jamais...