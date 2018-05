Shadow of the Tomb Raider : Eidos promet le choix entre 4K et 60FPS sur Xbox One X Shadow of the Tomb Raider : Eidos promet le choix entre 4K et 60FPS sur Xbox One X

Encore bien discret faute de séquences de gameplay, Shadow of the Tomb Raider s'offre au moins une promesse pour les possesseurs de Xbox One X : le choix entre la 4K et le 60FPS (comme pour le précédent épisode).



David Anfossi, boss d'Eidos Montréal, se garde bien de dire s'il s'agira de 4K natif ou de 60FPS bien locké mais l'homme affirme qu'il compte bien exploiter au maximum le hardware de la machine.



C'est tout pour le moment et il faudra probablement attendre la conférence E3 de Microsoft pour découvrir enfin une vraie grosse présentation de gameplay, le sigle Xbox au début du trailer CG n'offrant aucun doute sur celui qui a obtenu le partenariat marketing.