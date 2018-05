PS Now : les jeux PS2 intègrent le catalogue PS Now : les jeux PS2 intègrent le catalogue

Très discret mais néanmoins toujours en vie, le PlayStation Now gonfle un peu plus son offre en accueillant la PlayStation 2 dans son catalogue majoritairement fait de jeux PS3, mais avec tout de même quelques produits PS4 de première génération.



D'ailleurs, les jeux PS2 en question sont les versions reliftées sorties sur PS4 (avec les trophées et le léger affinage) comme Dark Chronicles, Rogue Legacy, Wild Arms 3, Primal, Ape Escape 2 ou encore Fantavision, un titre qui a marqué son temps à sa manière.



Le prix reste le même : 14,99€ par mois pour ce service de streaming donnant accès à un catalogue de près de 600 jeux, jouables aussi bien sur PS4 que sur PC.