Dark Souls Remastered : la phase de stress-test se précise sur PS4 & One Dark Souls Remastered : la phase de stress-test se précise sur PS4 & One

From Software avait promis une petite phase de stress-test pour Dark Souls Remastered et les choses se précisent aujourd'hui avec une mise en ligne des serveurs le 11 et 12 mai prochain sur PlayStation 4 comme sur Xbox One.



Les horaires précisent reste à spécifier pour l'Europe, ainsi que la durée des sessions chaque jour, qui peut varier : au Japon, c'est trois heures, tandis qu'aux USA, c'est le double.



Le titre complet sortira le 25 mai sur PC, PS4 & One, tandis que la version Switch attendra cet été.