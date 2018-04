Red Dead Redemption 2 : le prochain trailer en vue Red Dead Redemption 2 : le prochain trailer en vue

Cela faisait un petit moment que l'on n'avait pas vu le bout de son nez, mais Rockstar a jugé qu'il était temps que Red Dead Redemption 2 se remontre au peuple avec un troisième trailer qui sera donc diffusé ce mercredi 2 mai à 17h tapantes.



Rien de plus pour le moment et l'on rappelle que le titre sortira le 26 octobre proche sur PlayStation 4 et Xbox One.