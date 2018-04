Nintendo : Kimishima parle du suivi de la 3DS et du nouveau partenariat avec Cygames Nintendo : Kimishima parle du suivi de la 3DS et du nouveau partenariat avec Cygames

Peu après l'annonce de ses (très bons) résultats fiscaux, Nintendo s'est comme de coutume engagé dans une session de questions/réponses avec les actionnaires, toujours tenue par Tatsumi Kimishima qui reste « le boss » jusqu'au 28 juin où sera officiellement nommé Shuntaro Furukawa au statut de PDG.



Pas de grande révélation concernant la Switch hormis les objectifs de routine (tenter de davantage s'implémenter en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique du Sud), le fait que la mise en place du online va peser un peu sur le CA en attendant le lancement, ou encore la promesse que les plans de fin d'année coté software sont déjà pleinement signés (RDV à l'E3 pour tout savoir).



Parmi les choses intéressantes, on retiendra donc les arguments concernant le maintien en vie de la 3DS qui selon Kimishima continue de trouver son public (la console continue de signer de très bons mois aux USA malgré son âge), notamment par rapport à son prix très attractif que ne peut encore se permettre la Switch : lorsque cette dernière commencera à s'établir sur le marché comme une portable, c'est à dire avec la possibilité de voir « plusieurs consoles par foyer », alors la situation aura vraiment changé, sous-entendant que la 3DS pourra enfin rejoindre le cimetière des consoles.



Enfin, Kimishima a tenu à réaffirmer que le nouveau partenariat avec Cygames n'a aucune conséquence par rapport au travail avec DeNA qui se poursuivra (notamment par l'arrivée future de Mario Kart Tour sur mobile). Pour Cygames, « l'alliance » est différente et ne repose pas sur les IP du constructeur/éditeur : Cygames avait un projet suffisamment profond (Dragalia Lost) qu'il souhaitait voir arriver dans le catalogue mobile de Nintendo, et ce dernier voulait diversifier son offre. D'ailleurs, d'autres partenariats du même genre pourraient arriver à l'avenir.



Les principales bases de Nintendo ne devraient de toute façon pas évoluer dans les grandes lignes : comme l'a déjà dit le futur PDG Shuntaro Furukawa, le plus gros des activités de la firme restera porté sur les consoles, là où le mobile incarne selon lui un marché intéressant mais beaucoup trop à risques.